Que tapete escolher?

No momento de escolher o seu tapete, faço-o com estilo, até porque certamente tudo o que o rodeia tem muito estilo. O tapete escolhido para esta sala de estar tem triângulos como opção de padrão. Uma sala cheia de boas vibrações e com uma cadeira amarela que já mais esquecerá.

A escolha do estilo do tapete deverá estar relacionada com o restante ambiente da área. Identifique-se com o tapete que quer para a sua sala, e, sem dúvida, que criará o ambiente com que sempre sonhou.