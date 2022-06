Novas formas de vestir as suas janelas

Os têxteis que escolhemos para a nossa casa são sempre muito importantes, já que é no fundo representam a forma como vestimos os espaços. É também pelos têxteis que a nossa casa ganha mais cor e mais vida e por isso mesmo é importante que dedique algum do seu tempo escolhê-los já que à partida estes acabarão por perdurar algum tempo. No nosso artigo vamos debruçar a nossa atenção sobre as janelas. As janelas são sem sombra de dúvida uma parte muito importante das divisões pois é através delas que temos contacto com o mundo lá fora. Precisamente por serem tão importantes devemos pensar com carinho e escolher o que melhor se adequa não só a elas mas também ao espaço.

Para além das clássicas cortinas existem hoje em dia muitas outras soluções que resultam muitíssimo bem e podem fazer as suas janelas ganhar, as próprias persianas deixaram há muito de pertencer ao lado de fora, hoje em dia há um sem número de opções pelas quais pode optar quando quiser dedicar tempo a vestir as suas janelas. Sem mais demoras vamos mostrar-lhe algumas opões que pode ter em consideração e das quais certamente gostará. Venha daí!