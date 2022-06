Como escolher o espelho perfeito

Nem todos os espelhos têm de ser rectangulares ou redondos, longe vão esses tempos. Com a decoração moderna surge a exploração de novas formas e com a exploração de novas formas, a criação de outro tipo de objectos. Abrimos este artigo com uma escolha hexagonal que temos a certeza que será o centro das atenções em qualquer parede que se encontre. Em primeiro lugar os tons de amarelo que apresenta são super fora do vulgar e depois a forma em hexágono acaba por lhe conferir uma dinâmica muito particular que, interrompe qualquer superfície lisa de uma maneira especial. Mais decorativo do que propriamente funcional, este é o tipo de espelho que ficará super bem numa parede da sua casa.