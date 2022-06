Como colocar arte nas paredes de sua casa de forma divertida?

Há poucas coisas que embelezam tanto a sua casa quanto obras de arte. Uma pintura a óleo, uma escultura abstracta ou uma instalação de qualquer outro género serão sempre foco de atenção em sua casa, porque dão ao espaço um toque super pessoal. Ainda que a decoração varie de casa para casa, há sempre uma base comum, agora aquela peça especial que só está em sua casa, isso sim é único. Repare que quando falamos em obras de arte não lhe estamos a querer dizer que deve arranjar uma obra de um artista de renome e pô-lo num lugar de destaque em sua casa, não é nada disso. Imagine que tem um amigo familiar – ou você próprio – com um dom qualquer especial para criar obras de arte, não precisa de ir mais longe uma peça destas é somente aquilo que precisa para dar um toque especial.

No artigo que se segue vamos mostrar-lhe várias maneiras de dispor as suas obras em casa, muitas vezes, não é só a peça em si, é também a forma como essa peça é apresentada. No fundo é como quando escolhe a sua roupa, tem umas calças super giras, mas que combinadas com aquela camisola, fazem um outfit super fantástico! Está a ver o género? Estão vamos lá passar isto para o contexto do seu lar!