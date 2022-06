Como escolher o mobiliário perfeito para a cozinha?

O tamanho da cozinha não é alterável, a menos que constrói a sua casa de raiz e pode planear este pormenor. Caso contrário só terá de aceitar e fazer o melhor que puder com o espaço que lhe concede, a dificuldade maior poderá prender-se no caso das cozinhas pequenas. Contudo, as soluções que encontramos, hoje em dia no mercado, potenciam o espaço e são favoráveis a qualquer tamanho, existindo sempre a possibilidade de ter uma cozinha sobre medida, é uma forma de rentabilizar todos os metros quadrados da superfície. Quando a cozinha é bem planejada e pensada, é possível ter todos os apetrechos, que a revestem e que fazem dela uma das divisões prima da nossa casa. Posto isso, o tamanho não poderá ser uma barreira, nem uma desmotivação, para começar com as obras, pode sempre colocar a ideia de cozinhas americanas em cima da mesa e avançar com o projeto. As soluções são mais que muitas e abrangem todos os tamanhos das cozinhas.

