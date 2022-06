Arquitectura Natural made in Portugal

No fim desta semana em que as reflexões sobre as alterações climáticas estiveram na ordem do dia falamos-lhe sobre Arquitectura Natural, mais uma forma de diminuir o nosso impacto no planeta.

Mostramos-lhe alguns projectos de arquitectura natural, que usa como matéria prima para a construção materiais como terra, fardos de palha, cânhamo, canas, pedras ou rebocos naturais. Encontrando soluções de projecto sustentáveis. A empresa de Arquitectura natural que os desenvolve é bem portuguesa e chama-se Terrapalha.

Tem pensado em ter uma casa mais sustentável? Abaixo mostramos alguma soluções…