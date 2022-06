De ruínas a apartamento moderno e perfeito

Uma cozinha com uma nova cara, muitíssimo moderna. A janela manteve-se e ilumina muito a cozinha que foi recuperada de forma muito eficiente em que no antigo espaço do fogão está agora um fogão e forno muito modernos, com iluminação directa do topo e ainda algumas gavetas para arrumação.

A dividir a zona da cozinha e sala de jantar está uma parede com uma abertura que permite pousar objectos e confere ainda maior amplitude à cozinha e uma relação directa com a sala de jantar, esta é uma boa solução para qualquer cozinha, especialmente as mais pequenas.

Da sala, com chão em madeira podemos ver que sofreu também alterações sendo modernizada. Uma ampla mesa em madeira e cadeiras também em madeira são os principais elementos desta zona de sala de jantar. E que bem que se integra com a cozinha, caso seja necessário algo durante a refeição ou simplesmente pousar temporariamente os pratos usados lá está a cozinha, ali tão perto. Uma proximidade que é sempre prática.