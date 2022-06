Apartamento de encantos mil

O Homify 360º de hoje mostra uma habitação no Porto, numa zona classificada como Património Mundial. Tem uma ótima localização do centro da invicta, não se trata de algo antigo mas antes de uma habitação com um ar super moderno e confortável.

Esta habitação unifamiliar sofreu uma remodelação e ampliação, com projecto dos arquitectos ARPADÓR, ARQUITECTOS E ASSOCIADOS, Lda., Arquitectos com sede no Porto que deram a esta casa uma nova cara, que vai querer conhecer, transformou-se num apartamento com encantos mil!