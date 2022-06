Uma casa entre a cidade e o campo

A entrada na habitação faz-se pelo lado norte,, o programa social encontra-se voltado a sul.

A moradia possui uma grande varanda, com uma guarda em ferro, que protege as áreas mais íntimas, controlando a sua exposição e optimizando a incidência solar.

Na imagem tem-se a percepção da relação desta habitação com as restantes moradias e com a rua. O ângulo destacado no piso inferior confere ao espaço e à janela maior privacidade e comprimento, uma solução interessante.