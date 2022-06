A casa internacional: estilos de todo o mundo

Sentem o lado zen deste jardim? Aum… Aum… É isso apetece-nos meditar, sentimos a energia positiva do jardim japonês. É algo reconfortante e apaziguador, não há dúvida. A tranquilidade de todo o cenário, pelo seu lado simples, sem nada demais, leva a muitos de nós querer reproduzir no jardim da nossa casa, um jardim ao estilo japonês. Não é de facto algo simples, tudo é meticuloso e com sentido, será necessário saber as regras que regem num jardim japonês, nomeadamente às do Feng Shui, de forma a originar harmonia e energias positivas neste espaço exterior.

Um jardim japonês entra em harmonia com a vida, onde os lemas principais, são a paz e a espiritualidade, sendo de facto, um convite à contemplação. Se num jardim comum, damos importância às cores e às texturas, num jardim oriental valoriza-se os elementos fisiológicos, religiosos e simbólicos. Estes elementos englobam a água, as plantas, as pedras e os acessórios de jardim, como um sofá para meditar ou um Buda para a presença espiritual.