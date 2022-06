Como preparar a sua casa para o inverno

O inverno está mesmo à porta! O friozinho já se vai fazendo sentir neste nosso Portugal… Pois, para muito não será uma boa notícia, mas outros haverá que regozijam com a vinda do frio. Haverá algo melhor do que ler um livro à lareira embrulhado numa manta quentinha? Nós achamos que não, e por isso damos as boas vindas ao inverno com sugestões sobre como preparar a sua casa para ele.

Encaremos os dias frios que se avizinham como oportunidades para fazer atividades ao ar livre! Ao ar livre, perguntará o leitor? Não se terão confundido?

Não confundimos, é mesmo verdade! Caminhar, correr ou andar de bicicleta é muito agradável mesmo com frio, e até com chuva. E o nosso país presta-se a isso uma vez que a chuva não é uma constante. Só temos de nos certificar que depois da diversão podemos contar com todo o conforto e aconchego de casa!

Algumas medidas rápidas, e a sua casa estará preparada para a estação fria, e você preparado para a desfrutar. Espreite as nossas sugestões para preparar a sua casa para o inverno e diga adeus ao calor com um sorriso nos lábios.