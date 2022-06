6 dicas para interiores de estilo escandinavo

Falamos em estilo moderno, em estilo clássico, ouvimos falar também da grande tendência industrial… Mas também do estilo escandinavo. Talvez este nome, não seja tão óbvio para todos os nossos leitores, porém convenhamos que seja, uma vez que esta tendência de look de casa irá ficar e ser vista cada vez mais, nomeadamente este novo ano 2016. De facto existe uma panóplia de estilos dentro da decoração, não sendo assim unicamente no mundo da moda. Ainda bem, que a preocupação e arte decorativa da nossa casa ganha cada vez mais importância, no final de contas ela é o nosso retrato e faz parte do nosso conforto diário!

Ora bem… o que entende por estilo escandinavo? Ao escolher este modelo decorativo, irá reger na sua casa uma atmosfera de simplicidade, alegria e conforto, sendo estas uma das razões em ser procurado por muitas pessoas. O minimalismo é aliado ao moderno, no qual o principal foco é salpicar cores em ambientes neutros, geralmente de cor branca. Os acessórios é que trazem o toque de cor, não deixando o ambiente tão sóbrio e pálido.

Uma tendência onde a ornamentação é mínima e clean , faz com que este estilo seja atraente, para quem quer viver com menos, ou seja, em ambiente mais simplistas e livres de detalhes excessivos. Este estilo surgiu no início do século XX, sendo ainda relativamente recente, adquiriu características do artesanato regional, nomeadamente da Europa do Norte (Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca). O designer Carlo Larsson é o principal mentor do estilo escandinavo, interligando cores neutras com elementos envelhecidos. Sendo assim, uma fusão entre o tradicional e o moderno.

Quando falamos em estilo, é claro que nos identificamos mais com um do que com outro, contudo, não quer dizer que devamos nos restringir apenas a um. Podemos perfeitamente associar, de forma subtil, delicada e com bom gosto, uns diferentes estilos, optando por um móvel escandinavo, uma decoração moderna e uma ideia mais industrial, por exemplo. Desde que o resultado final seja harmonioso.

Confira as nossas sugestões brilhantes do estilo escandinavo… Talvez era este o estilo que procurava, mas que não sabia o termo!