Sardenha – uma casa sem igual!

A segunda piscina e a maior está ao nível do jardim e é perfeita para aproveitar deliciosos banhos em pleno Verão. Esta piscina infinita termina visualmente no mar e é um dos ex libris desta casa sem igual.

O mais fantástico, na nossa opinião, é sem dúvida a concepção e as linhas com as quais as composições do projecto tendem a ter mais qualidade visual e espacial. É sem duvida um lugar onde a paisagem manda sobre o desenho.