Estábulo convertido em casa encantada

Um dos destaques do projecto de interiores são as portas de madeira, na sua cor natural. O seu desenho com tábuas na diagonal lembram as portas típicas de estábulos. As portas dão acesso ao corredor central, que atravessa e liga todas as divisões. Na sala de estar, uma lareira realça o estilo rústico e campestre do ambiente. Em cada lado dos cinco compartimentos, duas portas de vidro dão acesso à área exterior e permitem a entrada de luz natural.