Superfícies em madeira: tectos com estilo

Nesta proposta de Tiago do Vale, jovem arquitecto português que estabeleceu a sua prática profissional a norte de Portugal, o tecto em madeira possuí uma singularidade que combina e se alinha na perfeição com as portas do guarda-roupa. A geometria e as dimensões da estrutura vão ao encontro do ponto da abertura de cada porta, o que dimensiona o espaço e o organiza.