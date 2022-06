Que pormenores deve ter em atenção ao planear uma cozinha?

Alguns pormenores da sua cozinha vão exigir uma atenção especial para que o ambiente fique mesmo ao seu gosto, após tudo estar funcional. É o caso das paredes. O que fazer com as paredes?

A opção de as deixar simplesmente pintadas de braço é moderna, prática e higiénica, mas também se pode tornar monótona. Aproveite as paredes para dar à cozinha o seu cunho pessoal. Escolha revestimentos a seu gosto e utilize-os de forma criativa. As escolhas são muitas… Mosaicos, aço inoxidável, madeiras, painéis, autocolantes em vinil e muito mais. Faça das paredes da sua cozinha uma declaração pessoal, a demonstração da sua personalidade.