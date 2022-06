Quartos que cheiram a Verão

Limpos, confortáveis, agradáveis e pessoais, os quartos deverão ser os espaços mais acolhedores em todas as alturas do ano, e para tal, inspire-se nos materiais de cada época sazonal: acessórios em madeira são um excelente exemplo! A confortabilidade visual e a intimidade deverão ser estar presentes no seu quarto. Desafie-se, e com uma total criatividade, pinte uma das paredes do seu quarto com as cores frescas do Verão!