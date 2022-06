Quarto: manual para o sucesso na escolha do papel de parede

Antes de escolher avalie o mobiliário que compõe o seu quarto. Qual é o seu estilo? Estilos modernos ficam excelentes com quase todos os padrões, são especialmente com os geométricos e com acabamentos metálicos ou com brilho. Com estilos clássicos ficam perfeitas as riscas e os padrões adamascados. Mobílias românticas, e estilos shaby chic pedem padrões florais delicados e cores suaves.

Uma ideia interessante é usar diferentes tipos de papel numa só parede. Experimente juntar dois padrões florais diferentes, ou combinar riscas com bolinhas. Seja ousado e crie o seu próprio estilo. Pode fazer experiencias, sem colar o papel e usando alfinetes!

A escolha das cores também é fundamental, especialmente num quarto. Avalie a quantidade de luz natural que entra no seu espaço antes de escolher o papel. Tons claros, como o amarelo, dão a sensação de luz natural. Já uma tonalidade mais escura pede ambientes com maior incidência de luz natural. Os tons de castanho e crema dão sensação de conforto, mesmo que o espaço não tenha muita luz. Tenha em conta de que se trata de um quarto e cores como o vermelho e o cor-de-rosa inspiram atividade, enquanto o azul e o verde são cores que acalmam.

Mas aqui a regra fundamental é não haver regras fixas! A prova disso é o conceito de quarto da imagem acima. Um quarto espantoso da autoria do gabinete ’Viterbo Interior Design’, que combina padrões vincados e totalmente distintos. O papel de parede é um floral de grandes dimensões cores forte, em total dissonância com o pavimento de padrão geométrico e com a cabeceira da cama em tons laranja, O resultado final é eclético e muito arrojado. Poderá não ser ao gosto de todos, mas é com certeza ao gosto dos proprietários!