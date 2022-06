Paredes vivas!

Como já lhe mostramos, as perspectivas são excelentes formas de ampliar o espaço, e aqui temos um óptimo exemplo de como o poderemos tornar quase infinito! Esta imagem dá-nos vontade de fazer as malas e partir imediatamente, sem destino. Aplicada num salão de jogos minimalista, onde a cor branca predomina, as várias tonalidades de cinza e o apontamento discreto do amarelo, não perturbam a tranquilidade do lugar e contribuem para um ambiente mais descontraído e de lazer.