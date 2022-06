E que tal um pouco de… Luz!

Terminamos este artigo com uma iluminação extremamente particular, não só na sua forma geométrica mas também, na sua envolvente. A luminária com um design minimal black, conjugada com a leveza da madeira de pinho, e o toque final, a parede amarela, que realça as formas geométricas do candeeiro, deixam qualquer um sem dúvidas da importância deste elemento no que toca à caracterização e à construção de uma identidade de um espaço!

Pronto para dar mais luz à sua vida?