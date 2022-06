E que tal um pouco de… Cor!

A cor é um elemento secular integrante da nossa vida. Sempre presente, de uma forma ou de outra. A sua correcta utilização poderá ser um aliado implacável no que toca à harmonização do ambiente e dos que o habitam, podendo até contribuir para um bem-estar geral, reduzindo a ansiedade e o stress. As cores fazem-nos sonhar, neste sentido a introdução do sonho no quotidiano torna-se extremamente relevante na caracterização dos espaços, por isso hoje apresentamos-lhe algumas soluções coloridas para alegrar o seu dia!

Venha daí colorir conosco!