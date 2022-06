Uma casa moderna com o mar aos pés

Eis a fachada. Ergue-se por via de três volumes distintos que se sobrepõem assimetricamente, criando linhas e ângulos improváveis, como se depois de construídos tivessem sido ligeiramente rodados. O revestimento a madeira e a betão torna esta fachada o epítome da contemporaneidade. O betão exposto, pouco consensual, tem vindo a ser utilizado amiúde nas obras de arquitectura moderna. Em vários pontos da casa, as janelas aparecem a fazer esquina, uma opção pouco vulgar. Com o mar por perto, não podia deixar de haver um terraço com uma área generosa para que os proprietários possam usufruir do bom tempo e do panorama. O terraço com as suas tábuas e estacas em madeira quase nos faz lembrar um pequeno cais. Terá sido essa a inspiração? Quem sabe.