Os mais especiais!

Uma sala de estar pode ser clássica, ecléctica, campestre ou até minimal. Mas em todas elas é possível inovar e destacar-se dentro do estilo, com detalhes e pequeno pormenores. Existem sempre objectos que quando combinados com sabedoria, alteram por completo a percepção do espaço. Se calhar com facilidade escolheria um sofá castanho, preto ou branco e como menos facilidade apostaria num azul turquesa, num rosa ou laranja. Se o cenário geral for clean e simples pode e deve apostar numa cor que se destaque no espaço.

Aqui, adoramos a combinação do azul do sofá, com as mesas de apoio que são troncos de árvores e ainda as 3 impressões gráficas e simples colocadas na parede. Várias características que individualmente são pormenores mas que por fim formam o totalidade do espaço.