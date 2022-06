6 diferentes espaços com televisão – da sala à casa de banho!

Começamos pelo lugar de casa preferido para se ter e ver televisão… Já adivinhou qual é, não é verdade É a sala de estar, pois claro! É lá que queremos ter a televisão em primeira mão, é neste espaço de casa, que queremos uma televisão grande e mais high-tech. Relaxados no sofá e confortavelmente sentados ou deitados, no fim do dia ou no fim-de-semana a descansar, vemos umas séries, uns filmes ou uns programas que abstraem a nossa mente e todo aquele stress fica para trás. Naqueles momentos, os nossos pensamentos e respetiva mente, vive o que a televisão está a transmitir… Se for uma comédia, iremos passar um momento divertido, no entanto, se for um drama ou uma história romântica, talvez os lenços estejam por perto, para enxaguar aquelas lágrimas que vão caindo subtilmente.

A televisão numa sala de estar, marca o cenário, é como um item obrigatório, naquele lado da parede que fica frente ao sofá. Tenha sempre o cuidado de deixar o espaço suficiente, entre o móvel de televisão e o sofá, para que possa ver com mais comodidade e sem causar dores de cabeça, por estar demasiado 'em cima'. entre estes dois elementos fica a mesa de centro. Depois? É só desfrutar sozinho ou em família este momento delicioso!