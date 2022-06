Paredes cinzentas em todas as divisões!

Também em salas de estar ou divisões em que no mesmo espaço está presente o quarto, a sala e o escritório, o cinzento pode estar presente. Aqui toda a atmosfera é cinzenta e mais pesada do que as anteriores. Isto porque o cinzento foi aplicado em grande escala – desde o escuro das paredes ou claro do pavimento.

Nada passou ao lado do cinzento, seja em que tom for. Vê-se na cama, no sofá, nas paredes, no pavimento, no tapete, no quadro.. apenas certas superfícies vieram dar brilho, como é o caso das portas em vidro do roupeiro e dos candeeiros de acabamento espelhado. Para compensar esta maior escuridão luz artificial foi colocada no tecto em calhas. Truques..muitos truques!