Top 5 e as fantásticas remodelações

As maravilhas da arquitectura portuguesa aparecem-nos, felizmente, espalhadas por todo o país. O exemplo de hoje é de uma habitação com vistas privilegiadas sobre a ria e esta fica localizada na Torreira, Murtosa. O autor das fotografias seguintes é Manuel Aguiar, mas o do projecto é o já nosso querido Atelier d’Arquitectura J. A. Lopes da Costa.

Existiu uma especial preocupação em valorizar a mesma orientando-a para as melhores vistas, usufruindo de vários terraços e varandas. A zona exterior ladeia a habitação de tipologia T3 e a mesma convida a uns belos mergulhos na piscina de fundo azul e a várias refeições ao ar livre. Sem sombra de dúvidas e cientes que irá gostar é com orgulho que lhe damos a conhecer um pouco mais do excelente trabalho que se faz em Portugal! Reveja agora o projecto na segunda posição!