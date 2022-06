6 ideias para uma casa MAIS rústica

Embora haja mil e um estilos de decoração por onde escolher, hoje vamos propor-lhe que tem um encanto especial: o estilo rústico. Faz-nos lembrar as casas do campo, no meio da tranquilidade, calma, paz e sossego. Quando pensamos em rústico, pensamos em conforto e aconchego e temos vontade de reunir toda a família. Então nesta altura do ano, o Outono/Inverno, não há nada que queiramos mais do que estar no nosso lar, bem quentinhos e aconchegados. O estilo rústico é provavelmente o estilo que mais coincide com estes desejos de Inverno. A verdade é que o estilo rústico está cada vez mais a adaptar-se a um estilo moderno e não tem de ser necessariamente como a casa dos nossos avós. Hoje em dia, o estilo rústico recriado e redesenhado pelos designers, é visto como um estilo contemporâneo.

O rústico remete-nos de imediato para elementos de madeira e é essencialmente disso que lhe vamos falar neste artigo. Madeiras nas paredes, chão, elementos decorativos, bancadas, mesas… Se navegar aqui pela homify vai descobrir dezenas de exemplos deste estilo. No entanto, hoje vamos mostrar-lhe seis projectos em que tudo funciona de forma perfeita e em harmonia! Continue a ler e inspire-se connosco… Vai ver que vai querer logo tornar a sua casa mais rústica e levar para sua casa pelo menos uma peça/móvel de madeira!