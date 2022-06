Apartamento de design imponente

Está preparado para ser surpreendido?! O projecto que hoje lhe iremos mostrar é uma verdadeira caixinha de surpresas!

Uma vez mais trazemos-lhe uma intervenção regenerativa num apartamento na cidade de Lisboa. Este tipo de projectos relacionados com a reabilitação arquitectónica, são cada vez mais frequentes e em parte isso deve-se á crescente vaga de trabalho que tem surgido nesta nova e emergente vertente da área.

Este projecto é da autoria dos profissionais XYZ Arquitectos Associados e propõe uma visão mais artística em relação ao que é comum nos interiores de habitações. Esta empresa presta serviços nas mais diversas áreas e vertentes da arquitectura e desenvolve projectos a nível internacional. Um dos principais objectivos deste atelier é o de envolver o cliente em todas as decisões, para que o resultado final seja uma visão real do seu sonho! E é precisamente este o trabalho do arquitecto: tornar sonhos em realidade.

Venha daí e descubra um projecto incrível onde o design se revela em todos os pequenos detalhes!