Sala de estar mais aconchegante? – 6 dicas

E este exemplo que aqui vemos, transmite uma carga positiva e que nos enche a vista, pelas cores vivas e eléctricas… sem dúvida uma bela inspiração da Spacemakers, bem representativa daquilo que vos queremos transmitir neste artigo. As texturas, as cores, os materiais, a luz, enfim, tudo está presente e representa uma sala de estar bem aconchegante e digno de uma foto de revista.

Sem dúvida que as cores desempenham um dos papéis principais no que toca à decoração. Esta jamais poderá ser deixada de lado ou ser ignorada, caso contrário está o caldo entornado! Misturar cores é sempre delicado, de facto a decoração é um mundo de cores.

Na roda das cores, existem três tipos de cores, as primárias (dão origem às outras cores), as secundárias (a mistura de cores primárias) e as terciárias (união entre as primárias e secundárias). Mas a grande questão é como se relacionam? Bem, as cores como o verde, o vermelho, o azul e o laranja, podem ser combinadas entre si, produzem um efeito agradável na decoração. Relativamente às cores harmoniosas, o vermelho, o roxo ou o roxo azul, precisam de ser combinadas com cuidado, embora apresentam harmonia.

As cores neutras, tal como o branco, o preto, o bege o castanho ou o cinzento, são extremamente versáteis. Combinam com quase todas as outras cores e são um excelente ponto de partida para quem estiver a iniciar na decoração e tiver receio em arriscar. Pode aquecer a sua sala de estar usando tons neutros com tons mais quentes, tal como a inspiração…