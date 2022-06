Sofás-cama: as tendências de 2016

Os padrões florais já se fizeram notar na estação do outono 2015, onde começaram a entrar timidamente, mas este foi apenas um início, pois as flores irão marcar a moda 2016 lá de casa, mesmo nos sofás! Se este era um padrão apenas usado em acessórios, como almofadas, cortinas ou tapetes, ir-se-á mais longe nos próximos meses, pois até os sofás estampados de flores, cria uma tonalidade mais clássica, requintada, com um ar campestre e delicado. A ideia dos sofás-cama serem florais é serem atraentes, de modelos discretos, joviais, que conferem um ar fresco e leve ao ambiente, sem que seja too much! Trouxemos esta inspiração de padrão florido da famosa designer inglesa Guild, onde podem encontrar as últimas peças da sua criação, no atelier português Pedroso & Osório.

Um padrão floral pode ser um intimidatório numa fase inicial, mas que ganha facilmente asas para voar e expandir beleza, combina com qualquer estilo, fica bem em qualquer lugar e é uma forma de refrescar a sua sala!