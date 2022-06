Detalhes que nos fazem suspirar!

Também no mobiliário, o detalhe é quem mais ordena, e pode ser este a marcar a diferença entre um objecto banal e um realmente especial. Através desta imagem não conseguimos perceber ao certo que peça é esta, mas uma coisa é certa, o detalhe é realmente fantástico. Um acabamento dourado no toque do objecto com o solo, complementando assim, um aspecto funcional (a rodinha), com uma classe divina, não acha?