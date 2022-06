Cada cozinha uma alma!

Para uma cozinha mais feminina mostramos-lhe este exemplo, onde a parede cor-de-rosa, girly, completada com a bancada de inox, torna este lugar num espaço realmente diferente! Adoramos o detalhe do exaustor com um design bastante particular. Já lá vão os tempos em que um exaustor era sinónimo de uma peça grande e pesada na sua cozinha. Hoje em dia, graças ao avanço da tecnologia e do design, é possível encontrar peças fantásticas, funcionais e extremamente estéticas!