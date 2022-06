Estilo Oriental e Contemporâneo

Por vezes, o estilo oriental prende-se a estereótipos simbólicos aos quais, quase automaticamente, associamos esta cultura. No entanto, os arquitectos e designers japoneses, possuem uma grande capacidade no que toca à criação de ambientes minimalistas e contemporâneos. Apesar das diferenças culturais, podemos retirar muito do que estes nos ensinam, nomeadamente no que toca à materialidade e à compartimentação dos espaços interiores. O olhar nipónico, incidente, minimal e extremamente objectivo permite um olhar sobre o espaço mais cru e ao mesmo tempo requintado.

Desafiamo-lo a ver alguns exemplos de espaços absolutamente fantásticos e minimalistas, o nosso objectivo é mostrar-lhe a infinidade de soluções neste campo e perceber que ensinamentos poderemos retirar para o nosso lar.

