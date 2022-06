7 REGRAS para a escolha de um sofá para a vida

Os sofás em couro são, na sua maioria, utilizados na decoração de ambientes que exigem uma estética de outro nível. O couro natural possui grande durabilidade e tem como vantagem o toque macio, a adaptação à temperatura, tanto no verão como no inverno. Eles são totalmente à prova do tempo e podem ocupar um lugar de destaque numa sala com um ar moderno ou de estilo rústico.