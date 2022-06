Projectar com materiais especiais!

Hoje na homify falamos-lhe de materiais no campo da arquitectura, neste caso, focando a importância que têm para a linguagem da fachada exterior. Em cada país, os estilos e estéticas variam conforme as regiões mas em geral, podemos falar da arquitectura que coloca a funcionalidade e a estética em campos praticamente iguais, onde a ideia conceptual é cada vez mais explorada. Construir, renovar e aumentar, a casa contemporânea pode incorporar estas soluções, no entanto deve sempre ter em conta o seu desenho original. A criação de um verdadeiro lar deve ser abordada como um desafio que exibe o talento e as habilidades do arquitecto. Como clientes, esperamos um design de vanguarda, executado com um alto padrão e sensibilidade. A definição destas qualidades resulta no destaque da casa em relação às outras. Sonhamos em ter nossas próprias casas pensadas pelos arquitectos e designers, mas infelizmente, nada sai barato, e para muitos de nós, este continua a ser um objectivo por cumprir. Assim sendo, escolhemos para si alguns projectos marcantes e brilhantes, com um design contemporâneo para que possa inspirar-se durante o dia de hoje!