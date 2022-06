8 dicas fantásticas: terraço com área para churrascos

Se o ambiente escolhido para instalar a área da churrasqueira não possuir telhado, o ideal é que tenha uma cobertura para evitar a iluminação natural directa. Uma estrutura com material transparente, pode -se aproveitar ao máximo a luz do dia e ainda garantir a boa circulação do ar no espaço. Para definir o pavimento da área externa, considere materiais para pavimento que sejam limpos e seguros para o espaço onde irá cozinhar. Escolha materiais resistentes ao calor, como cimento, tijolos, pedras ou azulejos de cerâmica. Crie unidade ao ambiente, optando por um piso que tenha o estilo dos móveis que serão utilizados no espaço.