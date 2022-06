5 extensões que completam a casa

Nesta proposta do ingleses MDSX, vemos os espaços traseiros de uma habitação em Londres, onde para lá das áreas de cozinha também é possível observar uma extensão na arquitectura do edifício, com clarabóias do lado esquerdo. Neste caso, os proprietários da casa decidiram utilizar cada metro quadrado e com a criação desta extensão, conseguiram aumentar significativamente o tamanho da casa. De facto, esta é uma das melhores formas de agregar valor da casa com o terraço. A ilha na cozinha faz uma divisão clara das duas utilizações do espaço, enquanto mantém-se a conexão entre a área da cozinha e a sala de jantar.