Pura cal – puro design!

Os mosaicos hidráulicos tão característicos da 1ª metade do século XX passaram das fachadas de prédios das nossas cidades directamente para as almofadas da Pura Cal. As Almofadas Mosaico by Pura Cal são um visão moderna e contemporânea de reviver e presenciar dia a dia com estes padrões que nos dizem tanto.

Um olhar novo e original, que é nada mais nada menos, do que o resultado do cruzamento entre o passado e o contemporâneo actual. Totalmente produzidas em Portugal, as almofadas mosaico apresentam-se disponíveis em 12 modelos/estampados diferentes.As suas cores, padrões e texturas geram combinações de desenhos imprevistas e singulares. capazes de alegrar qualquer espaço.