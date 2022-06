Como criar uma casa de banho dentro do seu quarto

É um facto só podemos avançar com esta ideia se o nosso quarto permitir espaço para tal, caso contrário não existe possibilidade de colocar uma banheira ou um duche. Porém, se o seu quarto for suite, tem sempre a possibilidade de abrir a área, partindo as paredes e deixá-lo com um único espaço aberto, arejado, luminoso e cheio de romantismo. Veja qual é o melhor local para colocar a banheira ou o duche. Tendo em conta a necessidade de canalização.

Uma casa de banho dentro do quarto é para ser o mais funcional possível, nesta circunstância opta-se geralmente, pela banheira ou duche, nomeadamente se toda a área for aberta, dispensar-se-á assim, da sanita e do respetivo lavabo, que iria retirar toda a delicadeza ao cenário. No entanto, se existir uma separação, por prateleiras ou por um pequeno muro, aí poderá pensar então numa casa de banho no seu todo. Tem assim, estas duas possibilidades, mediante as suas necessidades e gosto. Independentemente da opção, o resultado será com toda a certeza soberbo!