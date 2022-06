Habitação de piso único em Leiria

A Casa Xieira II é um projecto da autoria do gabinete A2 + Arquitectos, mais propriamente da dupla de arquitectos Sara Oliveira e Marco Guarda. Foi num terreno de forma esguia de 520 m2 em Caranguejeira, Leiria que surgiu o projecto de uma habitação de piso único. A tipologia da mesma foi definida em função da melhor exposição solar, valorizando uma das riquezas do nosso país mediterrânico.

Nesse resultado surge uma habitação unifamiliar, que se demarca das demais pela sua presença discretamente arrojada, nunca esquecendo as raízes profundas da sua cultura. As fachadas curvilíneas e o material escolhido chamam à atenção do observador e as mesmas resultam num jogo de contrastes constantes entre o moderno, frágil, minimalista, tradicional, rude e até exuberante.

Ficou curioso? Eu ficaria…

Créditos fotográficos: FG+SG