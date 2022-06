Como lidar com um quarto pequeno e apertado

Uma vez mais reforçarmos a ideia de abstrair a mente, com o truque de fundir a parede com algum elemento do quarto, como a cama, por exemplo. Opte por um papel de parede, esse grafismo, com cores semelhantes aos objetos, cria uma ilusão ótica de maior profundidade para a parede. Um pouco como se o cérebro perdesse o referencial do que é o chão e o que é a parede, alonga a perspetiva. Se ficar esta imagem, percebe esta ideia. Por isso, a escolha do papel de parede, não pode ser em vão, tem de combinar ao nível de estilo e de cores com outros elementos decorativos. O lugar, geralmente, escolhido para fixar o papel de parede é na cabeceira da cama, as outras paredes ficam pintadas, de um tom semelhante. Todas as paredes com papel de parede, num espaço pequeno, não é o aconselhado, nem a melhor opção num quarto pequeno, dá uma sensação de ambiente fechado e torna-o ainda mais estreito.

Jogue apenas com um dos lados do quarto e ele parecerá maior.