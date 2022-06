6 dicas de como colocar a suas pinturas na sala de estar

Desviando um pouco da pintura, a fotografia, um tipo de expressão artística que teve início pelo olhar do francês Joseph Nicéphore Niépce, é atualmente um tipo de arte muito acessível a todos, incluindo a possibilidade de você mesmo criar a sua arte. Além do poder de sua presença no espaço, a fotografia também pode documentar algo que queremos nos lembrar diariamente e nos transporta facilmente a outros lugares e universos. Apesar da evolução tecnológica, a arte da fotografia não desapareceu e ainda persiste como um dos símbolos do modernismo.