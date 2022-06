Arquitectura moderna e muito portuguesa

Há espaços que são realmente inusitados, e que enriquecem a nossa cultura e o nosso país. Este Homify 360º mostra-lhe o quarto museu do sabão do mundo e sim, é em Portugal. Se estiver pelo Alentejo já sabe!

Este museu do sabão localiza-se mais propriamente em Belver, no Alentejo. É um espaço muito moderno, com um conceito interessante. O projecto de arquitectura é de Miguel Viseu Coelho Arquitectos Associados Lda..

Curioso?! Vamos mostrar-lhe…