Casa rústica no Alto Douro

A sala, no andar de cima é também uma divisão muito rústica. Sendo que por exemplo a estrutura em madeira do telhado a duas águas foi mantida à vista e ainda, no interior podemos ver uma parede também toda ela em pedra.

A sala tem várias entradas de luz natural e ligação com o exterior. O mobiliário é bastante moderno e optou-se por madeira e branco. Sendo a mesa de jantar bem comprida, em madeira, as cadeiras brancas e também com madeira e ao fundo vemos os confortáveis sofás também brancos.

Uma sala rústica e bonita, com a envolvente de uma paisagem fantástica.