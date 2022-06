Moradia de delicadeza contemporânea no Estoril

O homify 360º mostra-lhe uma casa maravilhosa em S. Pedro do Estoril com uma área de 452 m2. Em que o principal desafio inicial do projecto foi reconhecer os dois momentos desta habitação que datava de 1923 e onde se procurou preservar o principal valor que restava do passado, as paredes exteriores, procurando trazer em simultâneo muita contemporaneidade à casa.

Ao volume pré-existente, foi adicionado um novo volume em madeira, muito moderno. Este refrescante projecto é da autoria de Ricardo Moreno arquitectos, de Lisboa.

Uma moradia em que tanto o exterior como o interior são incríveis, num projecto que procura criar a ponte entre o passado e o contemporâneo. Veja por si mesmo!