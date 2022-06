Fantásticos volumes arquitectónicos

A moradia situa-se no limite do centro urbano da cidade, mais propriamente em Vilar. A sua arquitectura caracteriza-se por uma volumetria muito abstracta, de 4 frentes, destacada pelos contrastes do branco das paredes e das sombras dos balanços, num objecto único, que integra além dos espaços habitados, também os anexos e garagem.

No piso térreo, reúnem-se os espaços diurnos, numa relação franca com o espaço exterior. O primeiro piso é composto pelas divisões mais privadas: dois quartos gémeos a poente e uma suite do lado nascente. Devido à topografia do terreno projectou-se um terraço voltado a sul, onde é possível usufruir em família do exterior e ainda da relação paisagista com a cidade.