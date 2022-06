Ao ar livre – as melhores ideias para copiar!

Sem chuva e sem frio e com os dias maiores, querem-se boas ideias para ocupar o nosso tempo ao ar livre! Só esta conjugação de 3 palavrinhas – ao ar livre – nos deixa felizes e a sonhar com belas tardes a relaxar no jardim ou nas manhãs agitadas de exercício. Ao ar livre, significa no exterior, no jardim, no parque, ou até mesmo na varanda..o que interessa é ter o céu por cima da sua cabeça e de preferência azul, bem azul!

O azul do céu, o verde das plantas e jardins e o amarelo do sol deixam-nos com outra vontade e predisposição para encarar mais um dia, seja ele de trabalho, de folga ou de férias!

Como às vezes, dia após dia a planear e a arranjar actividades em família, com amigos, com filhos ou sozinho é aborrecido, o artigo de hoje é literalmente para copiar. Ideia após ideia! Uma por uma!