Preto no branco: cozinhas

Ao contrário da imagem anterior, em que a cozinha era maioritariamente branca e de linhas rectas, este exemplo é composto por mais preto que branco e as linhas são arredondadas e ergonómicas. Apesar de ambas serem compostas pelas mesmas cores, a aparência e solução final é super diferente e contrastante.

Aqui no chão optou-se pela cor branca e as paredes pela cor preta, exactamente o oposto da anterior solução apresentada. É incrível como com as mesmas cores aplicadas em diferentes quantidades em fusão com diferentes linhas e formas as soluções conseguem ser tão diferentes e dispares. Conclui-se portanto, que estas cores são versáteis sendo as responsáveis por ambientes polivalentes e super eclécticos.