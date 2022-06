Casa Unifamiliar Com Interiores Que Não O Vão Deixar Indiferente

O estilo moderno e oriental encontram-se nesta casa de aspecto contemporâneo com interiores e exteriores que convidam a momentos de puro lazer.

A casa que hoje lhe vamos mostrar é apelativa no exterior e, no interior, tem um charme oriental. Hoje em dia, as pessoas olham cada vez mais para as suas casas como um retiro, um local onde podem mesmo descansar depois de um dia caótico de trabalho. Assim, as ideias – e ideais – em termos de design caminham no sentido de proporcionar momentos de serenidade.

Veja as imagens que hoje lhe deixamos e inspire-se nas possibilidades que a arquitectura moderna hoje oferece. Não se esqueça de tirar notas para aplicar na sua própria casa. Junte-se a nós nesta visita guiada.

Um projecto da STROOM arquitecten.