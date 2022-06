Uma casa cheia luz com um ambiente descontraído!

Quando construímos uma casa nova e as ideias do que queremos são claras, há uma grande esperança em criar um projecto que seja perfeito. Assim sendo, usamos todas as nossas energias de forma a atingir o objectivo a que nos propomos. A casa que hoje apresentamos é um exemplo disso. Estamos perante um projecto que nasceu de uma exigência do proprietário, cujo objectivo era viver numa casa que fosse equipada e decorada num estilo descontraído.

Os arquitectos do atelier Fujimoridaisaku, encarregados do projecto, trabalharam na criação de um edifício de decoração e projecção diferente, quer em termos de decoração, quer de espaço, onde é possível e agradável viver a vida no dia-a-dia mas, ao mesmo tempo, saber aproveitar todos os momentos de fuga e descontracção que ela nos proporciona.